Калиматов анонсировал празднование юбилея единения Ингушетии с Россией в российских регионах

«Пандемия внесла серьезные коррективы в обширную программу празднования. Праздничные мероприятия были запланированы и за пределами республики: в Ростове-на-Дону, в Москве. Мы планировали поехать в Казахстан, Тюмень, где есть большие ингушские диаспоры. Но, к сожалению, часть мероприятий была отменена или перенесена», — сказал Калиматов.

По словам Главы региона, праздничные мероприятия пройдут во всех городах и районах Ингушетии, а также в субъектах, где есть ингушские диаспоры.

«Главные торжества по случаю 250-летия единения с Россией состоятся 10 октября на стадионе в городе Сунжа. К этой дате мы выпустили юбилейные медали, которые будут вручаться всем гостям. Это не просто ингушский праздник, он всероссийский. И мы пригласили на него всех, кого только можно», — добавил Калиматов.

Как отметил руководитель региона, чтобы к празднику смогли присоединиться все желающие, на площадях во всех городах и районах республики будут установлены экраны, на которых будет вестись прямая трансляция с грандиозного концерта.

Откроет праздничные мероприятия авиационная группа Военно-воздушных сил России «Стрижи».

По данным пресс-службы, праздничные мероприятия в регионе проводятся в соответствии с указом Президента РФ и при поддержке Министерства культуры РФ. Событие в регионе обычно отмечалось 17-18 марта. В честь юбилея была запланирована серия масштабных мероприятий, в том числе Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в государственном Кремлевском дворце. В связи с распространением коронавируса акции решено перенести на осень.

В начале сентября по распоряжению Калиматова учреждена юбилейная медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией». Награды получат люди, стоявшие у истоков создания республики, внесшие значительный вклад в ее становление и развитие, укрепление ингушской государственности.