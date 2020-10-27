«30 октября — одна из наиболее скорбных дат в нашей истории. Проведение памятных мероприятий очень важно, поскольку горькие уроки истории нельзя забывать. Они должны служить напоминаем того, что человеческая жизнь — наивысшая ценность, чтобы подобные события никогда больше не повторялись», — подчеркнул Калиматов.

Он поручил первому вице-премьеру Микаилу Илезову организовать траурные мероприятия, главным местом проведения которых традиционно станет Мемориальный комплекс «ГIоазота кашамаш» в Назрани, а также благотворительные акции с целью поддержки малоимущих семей.

«При этом обязательно нужно обеспечить соблюдение мер противоэпидемической безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы участники всех мероприятий были защищены», — отметил руководитель субъекта, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.