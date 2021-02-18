Родной язык

Календарь праздников на родном языке разработали в Ингушетии

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Республиканский дом народного творчества своими силами составил календарь (гӏалгӏайханорг) с названиями месяцев и праздников на ингушском языке, в котором дается этимология каждого слова, сообщил газете «Ингушетия» директор учреждения Ильяс Евлоев.

«Сегодня мало кто из нас знает названия месяцев на родном языке, а заглянув на наш сайт, можно узнать не только наименования, но и этимологию каждого слова — откуда и как произошло то или иное название. Надеемся, что новый календарь (гӏалгӏайханорг) станет для жителей источником полезной и интересной информации», — сказал Евлоев.

По его словам, в представленном календаре приводятся наиболее общие названия.

«При подготовке настоящего календаря мы на 10 дней сместили месяцы, чтобы совместить ингушский и современный григорианский календари и избежать путаницы. Нужно отметить, что ингушский календарь тесно связан с хозяйственной деятельностью, и, безусловно, это нашло отражение в наименованиях месяцев и праздников», — отметил он.

Евлоев заверил, что авторы нового проекта готовы рассмотреть и принять любые конструктивные предложения и замечания по этому вопросу.

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