Календарь праздников на родном языке разработали в Ингушетии

«Сегодня мало кто из нас знает названия месяцев на родном языке, а заглянув на наш сайт, можно узнать не только наименования, но и этимологию каждого слова — откуда и как произошло то или иное название. Надеемся, что новый календарь (гӏалгӏайханорг) станет для жителей источником полезной и интересной информации», — сказал Евлоев.

По его словам, в представленном календаре приводятся наиболее общие названия.

«При подготовке настоящего календаря мы на 10 дней сместили месяцы, чтобы совместить ингушский и современный григорианский календари и избежать путаницы. Нужно отметить, что ингушский календарь тесно связан с хозяйственной деятельностью, и, безусловно, это нашло отражение в наименованиях месяцев и праздников», — отметил он.

Евлоев заверил, что авторы нового проекта готовы рассмотреть и принять любые конструктивные предложения и замечания по этому вопросу.