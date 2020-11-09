Как выбрать хорошее сертифицированное агентство перевода текстов

Переводчик заверяет полученный текст своей подписью, тем самым подтверждая его истинность. Печать агентства гарантирует, что работа проведена в соответствии с действующими стандартами, нормами качества. Подобные услуги предоставляются исключительно квалифицированными переводчиками, имеющими соответствующее профильное образование и опыт. Оформленные бланки также заверяются штампом бюро переводов и подписью исполнителя. Кроме того, на последней странице может быть указано имя руководителя компании.

Особенности сертифицированных бюро переводов

При необходимости заказа сертифицированного перевода необходимо заранее уточнить по месту назначения предъявляемые требования. Различные организации и учреждения выставляют собственные условия по оформлению подобных бумаг. В некоторых ситуациях требуется перевод, подтвержденный нотариально и оформленный на фирменном бланке с оригинальным штампом, подписями руководителя и переводчика. Подобные услуги вправе предоставлять агентства, имеющие соответствующую лицензию. В каких случаях может понадобиться сертифицированный перевод:

· поступление на учебу в заграничный ВУЗ или на курсы повышения квалификации;

· получение визы какого-либо государства;

· заключение сделок и соглашений с иностранными партнерами;

· подготовка документов для оформления сотрудничества с международными контрагентами.

В большинстве случаев тексты печатаются на фирменном бланке бюро переводов. Сертифицированный переводчик оставляет на готовом переводе свою подпись, указывает реквизиты диплома об образовании. Кроме того, на документ должна быть поставлена фирменная печать или штамп агентства, выполненные на оригинальном и иностранном языке. Сертифицированное бюро переводов обрабатывает сертификаты соответствия, документы, касающиеся качества, свидетельства о регистрации, паспорта, дипломы, аттестаты, свидетельства о заключении брака, рождения и т. п. Все эти бумаги должны переводиться с точным сохранением их содержания в оригинале.

О чем нужно знать перед заказом услуг

Агентство переводов Protranslate берется за работу любой сложности. По сравнению с нотариальным заверением процедура более упрощена. Получить готовый переведенный документ можно самый сжатые сроки. Он может предоставляться по месту назначения и использоваться неоднократно. Если перевод был утрачен, его можно без труда восстановить, обратившись к менеджерам бюро.

Среди неоспоримых преимуществ сертифицированного перевода — простота заказа, быстрота выполнения работы, невысокие цены и гибкий подход. Чтобы выбрать подходящее агентство для выполнения заказа, необходимо внимательно изучить информацию, представленную на сайте, прейскурант компании и ассортимент предоставляемых услуг. Желательно, чтобы работа производилась в рамках заключенного договора с указанием сроков исполнения и особенностей оформления готового перевода. Если есть сомнения в квалификации специалистов, можно заказать выполнение тестового задания или ознакомиться с качеством предыдущих работ исполнителя. Надежное бюро переводов обязательно предоставит необходимые гарантии и обеспечит подключение к работе лучших квалифицированных специалистов.