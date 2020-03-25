Как вести свое дело в «цифре»: онлайн-касса Сбербанка

Каждый владелец бизнеса знаком с таким оборудованием как онлайн-кассы. Этот способ расчетов понятен, прост и удобен, как для продавца, так и для клиента. По некоторым данным, при оплате картой средний чек на 20% выше, чем при традиционном расчете наличными деньгами. Эквайринг решает проблему фальшивых купюр, исключает необходимость составления специальных кассовых документов и избавляет от расходов на инкассацию денежных средств.

Смарт-POS «2в1» — это новая онлайн-касса и POS-терминал в одном корпусе. Как требует законодательство, эта система передает данные в ФНС, а помимо этого принимает платежи любым способом (наличные, карта и прочее), может автономно работать до 12 часов и обладает возможностью без проблем интегрировать различные приложения для бизнеса.

В онлайн-кассе предустановлено необходимое программное обеспечение — для продаж, ведения базового товарного учета, предоставления скидок, управления и контроля бизнесом через онлайн-кабинет. Каждый клиент получает доступ в магазин приложений с сервисами для развития бизнеса и роста прибыли: программы товарного учета и управления номенклатурой, планирования финансов и бухгалтерии, системы укрепления лояльности, продвижения бизнеса и пр.

Такое инновационное решение разработано для торговых предприятий, может применяться в различных сферах. Это и ларьки, палатки, торговые точки на рынке, и кафе, пекарни пиццерии, суши-бары, уличный фаст-фуд, и продуктовые, продовольственные магазины в формате «у дома», и многие другие предприятия розничной торговли и сферы развлечений.

Сбербанк также предлагает малому бизнесу аренду онлайн-касс. Это позволяет не только значительно уменьшить первоначальные затраты на приобретение оборудования, но и решит все вопросы, связанные с установкой и обслуживанием устройств.

Аренда онлайн-кассы позволит более гибко подходить к развитию: можно взять в аренду кассу только тогда, когда она необходима, и на нужное количество «точек». Услугой аренды могут воспользоваться клиенты Сбербанка, имеющие открытый расчетный счет и использующие услугу эквайринга.