Как работают грязезащитные коврики — особенности выбора

Как показывает практика, даже в слякотную погоду достаточно всего дважды вытереть ногу о такое приспособление для того, чтобы снизить количество грязи на подошве на 80%, а это опять же экономия бюджета на клининговые услуги. Если учитывать, что те же рестораны и отели имеют внушительные территории, то деньги получаются довольно существенные.

Как правильно подбирать грязезащитный ковер

Всего выделяют несколько типов подобных изделий, которые друг от друга отличаются по материалу изготовления и цене. Самыми распространенными считаются ворсистые, резиновые и комбинированные. Все коврики, которые имеют ворс, больше подходят для применения в жилых помещениях. Свои функции они выполняют довольно качественно, одновременно создавая уют в интерьере. Однако при этом стоит отметить сложность ухода за ними. Дела в том, что в подобных приспособлениях отсутствует прорезиненная подложка, а потому коврик промокает насквозь и может в итоге скользить. Высокий же ворс требует частого мытья и прослушивания, оптимальной считается его высота от 4 до 6 мм.

Полностью резиновые коврики отличаются повышенной долговечностью. В уходе они неприхотливы, однако влагу и грязь они удерживать неспособны.

Комбинированное решение, в широком ассортименте представленное на https://www.standartpark.ru/catalog/gryazezashchitnye-kovry/, является самым оптимальным и может применяться эффективно как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Расценки на такие изделия обычно выше, однако они полностью оправдываются функциональностью. Комбинированные материалы подразумевают, что каждый слой такого коврика выполнен из отдельного сырья, например, для того чтобы коврик не собирался, используется специальная вспененная резина — с её помощью изделие фиксируется на поверхности и не промокает насквозь, так как такой материал хорошо удерживает влагу. Самыми распространенными на сегодняшний день комбинированными моделями являются грязезащитные ковры, изготовлены из полипропиленовых волокон. Стоят они сравнительно недорого, при этом на протяжении длительного времени способны сохранять аккуратный внешний вид. Уход за такими ковриками несложен, они считаются одними из самых надежных, что подтверждается многолетним опытом использования в помещениях с высокой проходимостью.

Хитрый маркетинговый ход при изготовении грязезащитных ковриков

Отмечено, что каждый раз, когда человек вытирает ноги, он корпусом непроизвольно наклоняется вниз, а потому многие принимают верное решение разместить на таком изделии, как грязезащитный коврик, логотип своей организации, тем самым увеличивая узнаваемость бренда и делая его более престижным. Такой вариант позволяет подчеркнуть солидность любого учреждения, а потому пользуется большим успехом.