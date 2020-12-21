Конкурс

Кадет Муххамад Закаев стал победителем первого этапа конкурса в рамках проекта «Моя будущая профессия — следователь»

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В преддверии 10-летия со дня образования Следственного комитета Российской Федерации был объявлен конкурс в рамках реализации образовательного проекта «Моя будущая профессия — следователь».

Конкурсная комиссия следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия, сообщила пресс-служба ведомства, рассмотрела конкурсные работы (видеоролики), представленные на конкурс учащимися 10-11 классов профильных кадетских классов, подшефных следственному управлению.

Каждая конкурсная работа оценивалась по шкале от 1 до 10 баллов по следующим критериям: соответствие тематике; оригинальность сценария, глубина раскрытия темы; аналитический уровень материала и информационная насыщенность; авторский стиль и языковая культура; дизайн и художественное оформление.

По результатам рассмотрения конкурсных работ, конкурсная комиссия признала победителем в номинации «Моя будущая профессия — следователь» Муххамада Закаева — учащегося 11-го класса Горского кадетского корпуса имени А. Д. Цароева.

Конкурсная работа Закаева направлена в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации для участия во втором этапе конкурса.

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