К оформлению аэропорта Магас в Ингушетия намерены привлечь мастеров Союза художников России

«Мы запустили в регионе конкурс на лучший проект по оформлению зала прилета аэропорта Магас, в котором может принять участие любой желающий. Основная тематика: это национальная культура, традиции, легенды ингушей. Мы направили письмо с предложением принять участие в оформлении и росписи стен не только в Союз художников республики, но и в Союз художников России, надеемся, что мастеров заинтересует наш проект», — сказал Мизиев.

По его словам, проект конкурса разработан комитетом совместно с руководством аэропорта.

Ранее сообщалось, что для увеличения турпотока в регион власти намерены сделать акцент на развитии событийного, спортивного, экологического и оздоровительного видов туризма.