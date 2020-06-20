К оформлению аэропорта Магас в Ингушетия намерены привлечь мастеров Союза художников России
Комитет по туризму Ингушетии планирует привлечь мастеров Союза художников России к оформлению зала прилета аэропорта Магас в национальном стиле, сообщил СМИ председатель комитета Беслан Мизиев в пятницу.
«Мы запустили в регионе конкурс на лучший проект по оформлению зала прилета аэропорта Магас, в котором может принять участие любой желающий. Основная тематика: это национальная культура, традиции, легенды ингушей. Мы направили письмо с предложением принять участие в оформлении и росписи стен не только в Союз художников республики, но и в Союз художников России, надеемся, что мастеров заинтересует наш проект», — сказал Мизиев.
По его словам, проект конкурса разработан комитетом совместно с руководством аэропорта.
Ранее сообщалось, что для увеличения турпотока в регион власти намерены сделать акцент на развитии событийного, спортивного, экологического и оздоровительного видов туризма.