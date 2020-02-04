К очередной годовщине депортации ингушского народа в республике пройдут памятные и спортивные мероприятия

Об этом на заседании правительства, под руководством исполняющего обязанности премьера Владимира Сластенина, сообщил глава Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Руслан Волков.

«Учитывая тот факт, что День защитника Отечества совпал с днем траура, концертной программы в этот день не будет», — отметил он.

Волков проинформировал участников заседания, что после памятных мероприятий, запланированы спортивные состязания с участием команд МВД по республике, управления пограничной службы, а также спортсменов Ингушетии. Они пройдут в специализированном зале дзюдо имения Яхьи Мерешкова в Назрани, построенном в честь победы Хасана Халмурзиева на Олимпийских играх — 2016.