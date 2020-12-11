К началу 2021 года все дороги в Ингушетии будут «оцифрованы»

В ходе совещания обсуждались итоги реализации мероприятий и достижение показателей дорожного строительства и ввода жилья в субъектах России. Кроме того, участниками заседания рассматривался вопрос о мероприятиях органов исполнительной власти регионов, необходимых для внедрения обновленного функционала Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в части изменения порядка принятия решений о выдаче субсидий и компенсаций на оплату услуг ЖКХ.

В Ингушетии в 2020 году проводятся работы на 19 объектах дорожного хозяйства, общей протяженностью 74,95 км. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние приведены участки автомобильных дорог общей протяженностью 18,3 км с учетом выделенных дополнительных средств на реализацию мероприятий 2021 года. Риски по освоению финансовых средств и достижению показателей этого года отсутствуют.

Также в регионе проводится работа по внесению дорожного хозяйства региона в систему контроля дорожного фонда. К началу 2021 года все данные о дорогах Ингушетии будут переведены в цифровой формат.

Согласно данным статистики в рамках федерального проекта «Жилье» в республике к 1 декабря уже введено 167,446 тыс. кв. м жилья. Вместе с тем Минстроем России выставлен для республики проект дополнительного соглашения, согласно которому показатели 2020 года изменятся на 123 тыс. кв. м в соответствии с возможностями и потребностями региона. Со стороны республики указанное соглашение подписано.

Кроме того ведется работа по строительству многоквартирных домов инвесторами. На сегодня имеются 32 разрешения на строительство МКД общей площадью 522 тыс. квадратных метров, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.