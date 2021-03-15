К концу 2021 года цифровая платформа «Госуслуги. Решаем вместе» будет запущена в каждом субъекте страны

«При формировании координационного центра правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения, функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений. Важная опция для граждан на цифровой платформе — это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения», — цитирует агентство ТАСС комментарий Чернышенко.

По информации полученной информационным агентством в пресс-службе вице-премьера, платформа предназначена для организации работы по четырем основным направлениям.

«Это работа с обращениями граждан с возможностью быстрого контроля решения вопросов. Проведение онлайн-опросов по социально значимой для населения теме и общественных обсуждений вопросов местного значения, а также ведение госпабликов органов власти в соцсетях и мониторинг инцидентов в социальных сетях», — сообщает ТАСС.

Напомним, что цифровая платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» создана по поручению Президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика». Пилотный проект по внедрению платформы обратной связи был запущен еще в 2019 году, в нем участвовали Минцифры России и девять субъектов РФ. Сейчас в ПОС создано более 16,5 тыс. личных кабинетов органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и иных организаций пилотных субъектов.

За это время через платформу поступило более 340 тыс. сообщений, проведено голосований по более чем 400 проектам, размещено более 1,5 тыс. опросов граждан. Органы местного самоуправления пилотных субъектов провели обсуждения с гражданами около 470 проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения.