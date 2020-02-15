К году и восьми месяцам колонии приговорили одиннадцатого участника митинга в Ингушетии

«Судья Мухарям Саматов признал Хамхоева виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении двух росгвардейцев, но исключил отягчающее обстоятельство, на котором настаивало обвинение — мотив политической вражды. Его признали виновным по части 1 статьи 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти) и приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении», — сказал собеседник газеты.

По его словам, поскольку один день под стражей засчитывается за два дня в колонии-поселении, Хамхоев сможет выйти на свободу уже в феврале.

Отметим, что приговор Зубейра Хамхоева стал уже одиннадцатым в рамках протестных акций против республиканского законопроекта «О референдуме» и соглашения о границе между Чечней и Ингушетией. Ранее сроки получили Гелани Хамхоев, Хасан Зязиков, Рамазан Гагиев, Сейт-Магомед Нальгиев, Зелимхан Томов, Элисхан Ажигов, Мусса Плиев, Тимур Озиев, Мустафа Вышегуров и Магомед Оздоев.

По данным правозащитников, после митинга в Магасе 26-27 марта против изменения закона республики «О референдуме» порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом.