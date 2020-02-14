К году и девяти месяцам приговорили десятого участника протестов в Ингушетии

«Суд признал Хамхоева виновным по части 1 статьи 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти). Прокурор просил назначить ему год и пять месяцев колонии общего режима. Потерпевший сотрудник Росгрвадии утверждает, что якобы мой подзащитный кинул ножкой от стула в его сторону. Хамхоев признает, что бросил ножку, но отрицает, что им двигали политические мотивы», — сказал Магомед Гандаур-Эги.

Он добавил, что Хамхоев находится под стражей с 3 апреля 2019 года, и это время ему засчитали в срок наказания. «То есть уже 10 месяцев и десять дней он отсидел. Получается, через 5 дней, 18 февраля, его уже должны выпустить», — отметил Гандаур-Эги.

Отметим, что приговор Гелани Хамхоеву стал уже десятым в рамках протестных акций против республиканского законопроекта «О референдуме» и соглашения о границе между Чечней и Ингушетией. Ранее сроки получили Хасан Зязиков, Рамазан Гагиев, Сейт-Магомед Нальгиев, Зелимхан Томов, Элисхан Ажигов, Мусса Плиев, Тимур Озиев и Мустафа Вышегуров и Магомед Оздоев.

По данным правозащитников, после митинга в Магасе 26-27 марта против изменения закона республики «О референдуме» порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом.