К 4 годам колонии строгого режима за наркотики приговорили ранее 9 раз судимого жителя Ингушетии

Отмечается, что прокуратурой Назрановского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя Шибилова М. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК России (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

Судом установлено, что мужчина для личного употребления хранил по месту своего жительства наркотическое средство — каннабис (марихуана), массой 586 грамм, до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками полиции в сентябре 2020 года.

Приговором Назрановского районного суда, с учетом позиции государственного обвинителя, рецидива преступления, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.