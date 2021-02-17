К 4 годам колонии строгого режима за наркотики приговорили ранее 9 раз судимого жителя Ингушетии
В Ингушетии девять раз судимый рецидивист приговорен к 4 годам тюрьмы за незаконное хранение наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
Отмечается, что прокуратурой Назрановского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя Шибилова М. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК России (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).
Судом установлено, что мужчина для личного употребления хранил по месту своего жительства наркотическое средство — каннабис (марихуана), массой 586 грамм, до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками полиции в сентябре 2020 года.
Приговором Назрановского районного суда, с учетом позиции государственного обвинителя, рецидива преступления, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.