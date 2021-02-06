К 30-летию Ингушетии в городе Сунже планируется открыть краеведческий музей

Намеченным планом предполагается преобразование здания и прилегающих к нему территорий в культурно-выставочный комплекс. Максимальная конфигурация рассматриваемого сейчас проекта включает в себя республиканский краеведческий музей, галерею современного искусства, амфитеатр, парковую зону.

«Работу надо сделать так, чтобы проект реконструкции этого Дома культуры стал образцовым. Мы также хотим создать большой краеведческий музей, чтобы люди на одной площадке могли узнавать обо всей нашей истории. У нас столько героев на такое небольшое население — это практически беспрецедентно! И мы можем демонстрировать это достояние гостям республики, которые стремятся познакомиться с богатой культурой Ингушетии, но зачастую им некуда пойти за этими знаниями», — прокомментировал концепцию Калиматов.

Напомним, 30-летие республики будет отмечаться 4 июня 2022 года.

ДК в Сунже является одним из самых старых (здание заложено в 1949 году и достроено в 1956 году) и наиболее крупных досуговых центров республики. Капитально ремонтировали учреждение за время его эксплуатации один раз.

В ходе масштабного ремонта, начатого в июле по поручению Главы региона в рамках реализации программы мероприятий празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией, уже произведены основные работы технического и косметического плана: от замены перекрытий до реставрации стен и пола. Обновлена пожарно-охранная система и электрическая проводка, освещение, звуковая аппаратура, сцена, установлены новые окна, дубовые двери, облагораживается и территория.

Сообщается, что по завершении ремонтных работ, контентная составляющая учреждения также будет значительно расширена. Так, оснащение нового зала позволит проводить камерные и эстрадные концерты и принимать гастролирующие театральные труппы со всей страны.