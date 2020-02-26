К 250-летию единения Ингушетии с Россией во Франции и Турции пройдут дни культуры республики

«В рамках 250-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России мы запланировали гастроли — дни культуры республики во Франции, Турции, также надеемся, что сможем организовать поездку и в Казахстан», — сказал Дзейтов.

По словам министра, также дни культуры пройдут в Ставрополе, Самаре, Петрозаводске, а также под открытым небом в парке «Зарядье» в Москве.

Напомним, что в 2020 году Ингушетия отметит 250-летие добровольного вхождения в состав России. Данное событие произошло 17-19 марта 1770 года вблизи селения Ангушт (ныне Тарское Пригородного района) на поляне «Барта босе» («Склон согласия»).