К 250-летию единения Ингушетии с Россией в Малгобеке провели общегородской субботник

«Вооружившись граблями и лопатами, участники субботника вышли на прилегающие территории, и работа «закипела». Особое внимание было уделено уборке мусора, очистке тротуарных плиток, очистке бордюрного камня и вырубке сухостоя. В субботнике приняли участие работники администрации, подведомственных учреждений, а также все организации, расположенные на территории города, общеобразовательные и дошкольные учреждения, жители города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также было привлечено несколько единиц техники.

Напомним, что в 2020 году Ингушетия отмечает 250 лет в составе Российского государства. Основные торжества пройдут 10 октября на обновленном стадионе в Сунже. Гостей и жителей республики ожидает трехчастное представление.