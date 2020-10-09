Субботник

К 250-летию единения Ингушетии с Россией в Малгобеке провели общегородской субботник

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К празднованию 250-летия единения Ингушетии с Россией и в целях соблюдения санитарного состояния в города в Малгобеке провели общегородской субботник, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Вооружившись граблями и лопатами, участники субботника вышли на прилегающие территории, и работа «закипела». Особое внимание было уделено уборке мусора, очистке тротуарных плиток, очистке бордюрного камня и вырубке сухостоя. В субботнике приняли участие работники администрации, подведомственных учреждений, а также все организации, расположенные на территории города, общеобразовательные и дошкольные учреждения, жители города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также было привлечено несколько единиц техники.

Напомним, что в 2020 году Ингушетия отмечает 250 лет в составе Российского государства. Основные торжества пройдут 10 октября на обновленном стадионе в Сунже. Гостей и жителей республики ожидает трехчастное представление.

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