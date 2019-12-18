К 250-летию единения Ингушетии с Россией будут выпущены юбилейная монета и памятная почтовая марка

Как сообщил заместитель министра культуры и архивного дела региона Рустам Таркоев, программа празднования знаменательной даты включает в себя серию масштабных мероприятий.

По его словам, к юбилейной дате будут сняты документальные фильмы и выпущены книги о взаимоотношениях Ингушетии и России. К празднику также выпустят юбилейную монету и памятную почтовую марку. Логотип, под которым пройдут торжества, выберут с помощью конкурса среди жителей республики.

«Среди мероприятий программы Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в государственном Кремлевском дворце. Кроме того, в течение следующего года в республике пройдут международные соревнования, межрегиональные научно-практические конференции, тематические спектакли, лектории, фестивали, конкурсы, молодежные флешмобы», — отметил Таркоев.

Заслушав информацию, Калиматов подчеркнул, что курирующим органам необходимо провести осмотр культурных объектов в каждом населенном пункте и их подготовку к проведению масштабных празднеств.

Напомним, ингуши присягнули на верность российскому государству в марте 1770 года возле селения Ангушт (ныне — Тарское) Пригородного района на обширной поляне с символическим названием «Барта босе» («Склон согласия»). На этом торжестве присутствовал академик Гюльденштедт, который запечатлел это важное событие в своих записях.