К 2024 году в Ингушетии планируется вовлечь в малый бизнес около 2 тыс. человек

Об этом на правительственном совещании под руководством вице-премьера Ингушетии Тимура Фаттахова рассказал заместитель министра экономического развития республики Анзор Аушев.

Представитель ведомства сообщил, что экономическое развитие региона связано с реализацией инвестиционной политики и поддержкой предпринимательства. По его словам, значительная роль в росте инвестиционной активности и, как следствие, создании рабочих мест отводится мероприятиям, реализуемым в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

«В рамках данной программы в 2020-2021 гг. планируется завершение 6 инвестиционных проектов, успешная реализация которых позволит создать в республике 880 новых рабочих мест», — отметил замминистра.

Вместе с тем, согласно отчету министерства, с 2019 года осуществляется реализация 4 региональных проектов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проекты предполагают создание многоканальной системы доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, повышение доступности для предпринимателей комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки путем создания единого центра «Мой бизнес», содействие выхода на внешние рынки, вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и др.

«Хочу обратить внимание на то, что по итогам реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» к 2024 году в сферу малого и среднего бизнеса планируется вовлечь более 1 890 физических лиц», — сказал Аушев.

Кроме того, было отмечено, что предоставление отсрочки по уплате арендных платежей, снижение ставки до 1% по налогу на имущество организаций, снижение ставки по упрощенной системе налогообложения, продление действия срочных лицензий и иных разрешений являются одними из важных региональных мер поддержки субъектов МСП.

Согласно прогнозу на 2020 год, основные макроэкономические показатели претерпели серьезные изменения под влиянием распространения коронавирусной инфекции. По словам Аушева, ожидается снижение ВРП к оценке 2019 года на 3,9%.

«Это связано с тем, что в текущем году произошло ухудшение ситуации в базовых отраслях республики. В первую очередь это коснулось деятельности воздушного и сухопутного транспорта, розничной торговли, обрабатывающих производств, частично сельского хозяйства и строительства», — пояснил он.

Индекс промышленного производства по оценке составит 103,3%, также возможно сокращение объема инвестиций.

Ожидается, что в последующие годы возобновится рост экономики, в частности, увеличение ВРП, индекса промышленного производства и внебюджетных инвестиций.

Фаттахов, заслушав докладчика, подчеркнул, что важно направить все усилия на улучшение состояния экономики республики и особое внимание обратить на наиболее пострадавшие отрасли из-за пандемии. Зампред поручил представить предложения по улучшению прогнозируемых показателей социально-экономического развития, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.