Известный тревел блогер Антон Зайцев отправляется в кулинарное путешествие по Ингушетии

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Антон Зайцев отправляется в кулинарное путешествие по Ингушетии, чтобы приготовить знаменитое блюдо «дулх-халтам».

«Но не все так просто! Для его приготовления сначала придется добыть мясо горного козла!» — подчеркнул Зайцев.

Гастрономическое путешествие Антона Зайцева представляет собой уникальную смесь документального фильма с элементами телекухни. Ведущий странствует по свету в поисках рецептов особых блюд, которых не найти в обыкновенной кулинарной книге.

Напомним, за время съемок проекта вышло в эфир более 40 фильмов. Ведущий уже испробовал крокодила во Вьетнаме, кенгуру в Австралии, морской огурец в Корее, червивый сыр в Сардинии, рыбу в щелочи (лютефиск) в Норвегии, а также освоил самую высокую в мире тарзанку (Макао, 233 м), в поисках пропитания погружался на глубину 20 м, взмывал на мотопараплане на высоту 400 м и даже охотился на акул с копьем на краю Марианской впадины.

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