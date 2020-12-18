Известному нейрохирургу Альберту Суфианову присвоено звание заслуженного врача Ингушетии

Альберт Акрамович Суфианов — главврач федерального центра нейрохирургии министерства здравоохранения России, один из самых авторитетных нейрохирургов-практиков. Является действительным членом Всемирной академии нейрохирургии, правления Ассоциации нейрохирургов России, исполнительного комитета Азиатского конгресса нейрохирургов и Европейской ассоциации детских нейрохирургов, правления нейроэндоскопического комитета Всемирной федерации нейрохирургических обществ.

Заслуженный врач Российской Федерации.

Возглавляемый им центр считается одним из флагманов российской медицины, признанный в 2013 году лучшим по оказанию высокотехнологичной помощи. Аналогичных центров в мире единицы. За период работы центра в нем проведено порядка 18 тысяч операций по нейрохирургии. С каждым годом их число увеличивается, и в 2016 году плановая мощность учреждения достигла 3500 тысяч операций в год. Из этого числа более 800 операций проводит ежегодно Альберт Суфианов. В 2018 году он провел внутриутробную операцию на головном мозге еще не родившегося ребенка с диагнозом «Гидроцефалия». Операция, которая стала первой в России и второй в мировой практике, прошла успешно. Среди его пациентов — множество жителей из Ингушетии.

С 2016 года профессор возглавляет кафедру нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова — впервые клиническая база кафедры располагается в регионе (город Тюмень).

В 2014 году Альберт Суфианов организовал в Ингушетии Северокавказскую конференцию по нейрохирургии, в рамках которой провел прием более 60 детей и взрослых. Являясь инициатором, конструктором, экспертом сложной медицинской техники и оборудования, он также провел исследование отделения Ингушской республиканской клинической больницы, предложил свою методическую помощь в его оснащении и в последующем проводил дополнительную профессиональную подготовку нейрохирургов региона в Федеральном центре нейрохирургии.

Отметим, республика намерена развивать сложившее партнерское взаимодействие с Федеральным центром нейрохирургии с целью развития медицинского потенциала субъекта.