Изуверским назвал решение депортировать народ 23 февраля Глава Ингушетии

«Только изувер мог придумать такое — выслать народ именно 23 февраля в День Красной Армии», — отметил он, выступая на республиканском траурном мероприятии, проходящем на территории Мемориала памяти и славы в Назрани, сообщает корреспондент газеты «Ингушетия» с места события.

Калиматов подчеркнул, что боль депортации у каждого своя, и она не уйдет, сколько бы времени ни прошло.

«Разве возможно забыть, как наши отцы и матери, дедушки и бабушки не могли даже, как положено, похоронить близких людей? Можно забыть, как геройски сражавшихся наших земляков-фронтовиков снимали с полей сражений и отправляли в ссылку, вслед за семьями? Представьте себе, в каком состоянии они находились», — сказал руководитель субъекта.

Но при этом, по его словам, нельзя забывать, что 23 февраля отмечается и День защитника Отечества.

«Ингушский народ по праву гордится своими защитниками Отечества — солдатами, мичманами, офицерами, генералами, которые достойно представляют республику в Вооруженных силах России», — отметил Калиматов.

Он призвал, в первую очередь, молодежь учиться, становиться профессионалами в избранном деле, помнить, но идти вперед.