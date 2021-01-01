Издан библиографический указатель к 55-летию со дня рождения поэта Рамазана Цурова
Национальная библиотека Ингушетии издала биобиблиографический указатель к 55-летию со дня рождения самобытного поэта и талантливого переводчика Рамазана Цурова, сообщила пресс-служба учреждения.
«Рамазан Цуров считается одним из лучших ингушских поэтов и переводчиков современности. Именно его стихи легли в основу государственного гимна Республики Ингушетия», — сказано в релизе.
В указателе дана биография Цурова, библиография его творчества, исследований ученых жизненного и творческого пути поэта. Данное издание может быть полезно представителям учреждений культуры и образования, филологам, литературоведам и любителям ингушской поэзии.