Избирком Ингушетии возобновил прием заявок на аккредитацию представителей СМИ
Избирательная комиссия Ингушетии возобновила прием заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для участия в информационном освещении проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Для аккредитации в информационном центре Избирательной комиссии Республики Ингушетия редакциям средств массовой информации необходимо подать заявку не позднее 27 июня 2020 года.
Форма заявки на аккредитацию и перечень прилагаемых к ней документов размещены на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Ингушетия в разделе «К сведению СМИ», «Аккредитация СМИ».