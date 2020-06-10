Избирком Ингушетии возобновил прием заявок на аккредитацию представителей СМИ

Для аккредитации в информационном центре Избирательной комиссии Республики Ингушетия редакциям средств массовой информации необходимо подать заявку не позднее 27 июня 2020 года.

Форма заявки на аккредитацию и перечень прилагаемых к ней документов размещены на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Ингушетия в разделе «К сведению СМИ», «Аккредитация СМИ».