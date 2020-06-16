Конституция

Избирком Ингушетии провел семинар по организации и проведению предстоящего общероссийского голосования

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Избирательная комиссия Республики Ингушетия провела в здании Дома культуры города Сунжа очередной обучающий семинар для председателей, заместителей и секретарей участковых избирательных комиссий по организации и проведению предстоящего общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года.

В семинаре приняли участие руководители и работники Аппарата Избиркома Ингушетии, председатели и члены территориальных избирательных комиссий Сунженского района и г. Карабулак.

Участники семинара обсудили реализацию субъектом голосования права подачи заявления о голосовании по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Обсудили также передачу в нижестоящие участковые избирательные комиссии: дополнительных вкладных листов списка участников голосования с внесенными в них сведениями об участниках голосования, подавших заявления о голосовании по месту нахождения на соответствующем участке, реестра участников голосования, подавших неучтенные заявления о голосовании по месту нахождения и др.

Также, представители Избиркома Ингушетии рассказали о нормативных и правовых документах для обеспечения финансовой деятельности УИК, остановились на основных ошибках, допускаемых при оформлении первичной учетной документации, были поставлены задачи на текущий период работы.

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