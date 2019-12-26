Избирательной комиссией Ингушетии объявлен конкурс на лучшее освещение выборов в СМИ в будущем году
Избирательной комиссией Ингушетии объявлен конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и вопросов избирательного законодательства в 2020 году.
На днях соответствующее положение о проведении конкурса было утверждено постановлением главного выборного органа республики.
Информация размещена на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Ингушетия в разделе «Конкурсы» по адресу: ingush.izbirkom.ru.