Из-за коронавируса налогоплательщикам Ингушетии рекомендуют перейти на дистанционное общение

«По возможности производить визит только по чрезвычайно важным и неотложным вопросам. Взаимодействие с налоговыми органами возможно производить дистанционно, пользуясь электронными сервисами на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru», — сказал собеседник.

Напомним, что в Ингушетии создали оперативный штаб по предупреждению коронавируса. В обязанности штаба входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений.