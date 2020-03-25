Из-за коронавируса налогоплательщикам Ингушетии рекомендуют перейти на дистанционное общение

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В целях предупреждения и исключения распространения новой коронавирусной инфекции налоговые органы рекомендуют жителям Ингушетии минимизировать личное посещение налоговой инспекции и пользоваться электронными сервисами, сообщили газете «Ингушетия» в ФНС России.

«По возможности производить визит только по чрезвычайно важным и неотложным вопросам. Взаимодействие с налоговыми органами возможно производить дистанционно, пользуясь электронными сервисами на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru», — сказал собеседник.

Напомним, что в Ингушетии создали оперативный штаб по предупреждению коронавируса. В обязанности штаба входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений.

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