Из Сунженского района Ингушетии в ряды российских войск уже направлено 20 новобранцев
С 1 октября из предусмотренных в плане по призыву в Сунженском районе Ингушетии 28 человек в ряды российских войск уже направлено 20 новобранцев.
Об этом сообщил начальник отдела ГО и ЧС районной администрации, председатель призывной комиссии Сунженского района Хасан Цечоев на планёрном совещании под председательством главы района Магомета Дзейтова.
Цечоев подчеркнул, что в целях предотвращения срыва необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению своевременной явки военнообязанных в пункт сбора.