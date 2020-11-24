Из Сунженского района Ингушетии в ряды российских войск уже направлено 20 новобранцев

Об этом сообщил начальник отдела ГО и ЧС районной администрации, председатель призывной комиссии Сунженского района Хасан Цечоев на планёрном совещании под председательством главы района Магомета Дзейтова.

Цечоев подчеркнул, что в целях предотвращения срыва необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению своевременной явки военнообязанных в пункт сбора.