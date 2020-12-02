Из музея краеведения Ингушетии украли изделия из драгметаллов
Из государственного музея краеведения Ингушетии имени Тугана Мальсагова украли изделия из драгоценных металлов на общую сумму 166 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в дежурную часть ОМВД России по городу Назрань обратился директор музея, который указал в своем заявлении, что кража неустановленным лицом совершена с 27 по 30 ноября текущего года из витрины зала археологии.
В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК России — «кража».