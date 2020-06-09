Итоговое сочинение в Ингушетии прошло в штатном режиме

Выпускники писали сочинение в пункте проведения экзамена № 406, который посетила министр образования и науки республики Эсет Бокова, сообщила её пресс-служба. Она пожелала выпускникам удачи и спокойствия, а также выразила уверенность в том, что все ребята справятся с поставленными перед ними задачами.

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования является обязательным для выпускников школ текущего года. Выпускники прошлых лет, обучающиеся в образовательных организациях среднего профессионального образования, пишут сочинение по собственному желанию в целях использования его результатов при приеме в вузы.