Итоговое собеседование в школах Ингушетии прошло в штатном режиме

В регионе собеседование прошло в 148 образовательных учреждениях республики. Участникам было предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

По информации пресс-службы Минобразования Ингушетии, результатом итогового собеседования может быть «зачет» или «незачет». Максимальная оценка — 20 баллов. Чтобы получить зачёт, выпускникам необходимо получить не менее десяти баллов. Минимальное количество баллов, необходимое для получения «зачета», сокращается для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в зависимости от категории заболевания. У выпускников есть еще одна возможность сдать собеседование — 18 мая 2020 года.