Итоги второго соревновательного дня первенства СКФО по дзюдо среди юношей и девушек в Назрани

Спортсмены из Ингушетии завоевали во второй день первенства одну серебряную и три бронзовых медали. Султыгов Рамазан стал серебряным призером в весовой категории до 66 кг, бронза в активе у Толдиева Абдулы (66 кг), Булгакова Алексея (73 кг) и Костоева Магомеда (73 кг).

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, победителями второго дня стали Кузнецова София (52 кг) из Северной Осетии, Кунижев Ролан (73 кг) из Кабардино-Балкарии, Дзагоева Дзерасса (57 кг) из Северной Осетии, Ахтаханов Ислам (60 кг) из Чеченской Республики и Степанян Спартак (66 кг) из Ставропольского края.