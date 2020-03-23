Итоги Всероссийской олимпиады школьников в Минпросвещения подведут 30 июня

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Министерство просвещения России, сообщила пресс-служба ведомства, приняло решение изменить порядок проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Согласно утвержденным на этот год правилам, школьники смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады, не выезжая за пределы населенного пункта, где они живут. Минпросвещения совместно с Рособрнадзором разработало алгоритм, в котором используются технологические решения, апробированные при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования.

Проверка работ участников олимпиады будет проведена в Москве, после чего школьников ознакомят с ее результатами. Чтобы не было сомнений в правильности оценки, в регионы отправят видеозаписи с анализом заданий. Школьники смогут самостоятельно сравнить оценку, выставленную жюри, с теми требованиями, которые предъявлялись к работе. В случае несогласия, можно будет подать апелляцию, процедуру которой организуют в режиме видеоконференцсвязи.

Детали нового расписания заключительного этапа олимпиад будут опубликованы в ближайшее время. Срок окончания олимпиад перенесен с 30 апреля на 30 июня. Всего в заключительно этапе планируют принять участие около 5600 школьников, 45 процентов из которых по сложившейся традиции станут победителями и призерами. Именно они получат преференции при зачислении в вузы.

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