«В марте 1770 года наши предки принесли присягу на верность Российскому государству. И все эти годы, несмотря на порой сложные исторические обстоятельства, ингушский народ был верен данной клятве», — подчеркнул Калиматов.

По его словам, история взаимоотношений Ингушетии и России подтвердила правильность выбора, сделанного два с половиной века назад. Многие поколения ингушей внесли значимый вклад в сохранение и укрепление единства нашего Отечества, в приумножение богатейшего культурного и духовного наследия многонационального государства. Представители Ингушетии вместе с другими народами самоотверженно сражались за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня Ингушетия занимает достойное место среди субъектов нашей страны. Благодаря мудрости ингушского народа, его трудолюбию и целеустремленности республика динамично развивается. И я убежден, вместе мы сможем решить и стоящие перед нами сложные задачи — укрепление социально-экономического потенциала региона, создание новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни людей — и достигнуть более высоких рубежей», — считает руководитель субъекта.

Калиматов выразил уверенность, что и в дальнейшем жители Ингушетии в семье братских народов России будут вносить достойный вклад в дело процветания Отечества.

Он пожелал жителям Ингушетии крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго, а республике — процветания.

Напомним, единение Ингушетии с Россией произошло 17−19 марта (по новому стилю) 1770 года вблизи селения Ангушт (Тарское Пригородного района) на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия»). 12 июля 1770 года договор, который подписали ингушские старейшины, о добровольном вхождении Ингушетии в состав России одобрила Коллегия иностранных дел страны.