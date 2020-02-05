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Исропил Нальгиев арестован на два месяца по подозрению в применении насилия в отношении правоохранителей

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Нальчикский городской суд постановил заключить под стражу задержанного накануне жителя Ингушетии Исропила Нальгиеву по делу об участии в избиении полицесйских во время мартовских протестов в Магасе.

«Подзащитному Нальгиеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ему вменяют участие в применении насилия в отношении представителей власти», — сообщил журналистам его адвокат Хусейн Гулиев в среду.

После задержания он был перевезен в ИВС Кабардино-Балкарии.

Ранее наше издание сообщало, что правоохранители на основании постановления следователя провели обыски в его доме, изъяли мобильный телефон и ноутбук.

Весной минувшего года активиста оштрафовали на 10 тыс. руб. за участие в протестах против изменения регионального закона «О референдуме» 27 марта.

Кроме него, в республике накануне были задержаны еще четыре человека. Их подозревают в применении насилия в отношении представителя власти в ходе мартовского митинга ( ст. 318 УК РФ).

Напомним, после митинга в Магасе 26-27 марта порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом. Часть из них уже осуждена.

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