Испытательной лабораторией Россельхозцентра по Ингушетии в текущем году обследовано 11 тысяч тонн зерна

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На базе испытательной лаборатории Россельхозцентра по Ингушетии исследовано 11 тысяч тонн товарного зерна. Из них озимой пшеницы проверено 6200 тонн, озимого ячменя — 4800 тонн.

Как сообщили газете «Ингушетия» специалисты отдела семеноводства филиала, по итогам этой работы выдано 40 протоколов испытаний ГУПам и КФХ региона. По их словам, обследованная филиалом пшеница относится к 4-5 классу, с содержанием клейковины от 18 до 23% и белка — от 13 до 15%.

Для проведения подобных работ в Ингушском РСЦ имеется орган по сертификации, уполномоченный в системе добровольной сертификации «Россельхозцентр». Работа эта осуществляется по договорам на возмездной основе с отечественными физическими и юридическими лицами, сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности, в том числе крестьянско-фермерскими хозяйствами.

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