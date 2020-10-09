Испытательной лабораторией Россельхозцентра по Ингушетии в текущем году обследовано 11 тысяч тонн зерна

Как сообщили газете «Ингушетия» специалисты отдела семеноводства филиала, по итогам этой работы выдано 40 протоколов испытаний ГУПам и КФХ региона. По их словам, обследованная филиалом пшеница относится к 4-5 классу, с содержанием клейковины от 18 до 23% и белка — от 13 до 15%.

Для проведения подобных работ в Ингушском РСЦ имеется орган по сертификации, уполномоченный в системе добровольной сертификации «Россельхозцентр». Работа эта осуществляется по договорам на возмездной основе с отечественными физическими и юридическими лицами, сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности, в том числе крестьянско-фермерскими хозяйствами.