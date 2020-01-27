Исполняющий обязанности премьера назвал приоритетные задачи ингушского правительства на ближайшее время

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Владимир Сластенин

Владимир Сластенин, Указом Главы региона назначенный исполняющим обязанности председателя правительства, назвал оживление экономики путем запуска построенных промышленных предприятий одной из ключевых задач Кабинета министров, передает корреспондент газеты «Ингушетия».

«Оживление экономики необходимо проводить путем запуска ранее построенных предприятий, выполнения национальных проектов, повышения инвестиционной привлекательности Ингушетии», — сказал руководитель правительства.

По его словам, нужно сделать все, чтобы инвесторы не боялись идти в республику, вкладывать свои денежные средства. Большое внимание нужно уделять вопросам создания новых рабочих мест, повышения собираемости налогов, финансовой дисциплины, снижения безработицы. В конечном счете, эти меры позволят повысить благостояние населения. Все начатые проекты правительству необходимо довести до конца.

Он добавил, что Глава Ингушетии ставит перед правительством амбициозные задачи по выводу экономики республики на более высокий качественный уровень. Вместе с парламентом принят социально ориентированный республиканский бюджет. Из заложенных 30 млрд рублей, 50% — это средства, направленные на социальные нужды населения, образование, медицину, детские дошкольные учреждения, спорт, культуру.

В понедельник Калиматов распустил республиканское правительство, которое возглавлял Константин Суриков. И. о. главы Кабинета министров своим указом он назначил первого вице-премьера Сластенина, занимавшего этот пост с 22 января этого года.

«Суриков продолжит работу в команде руководителя региона в качестве советника по инвестиционной политике. Его уход с должности связан с семейными обстоятельствами», — отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Напомни, 8 сентября минувшего года депутаты Народного собрания Ингушетии практически единогласно избрали Главой республики Калиматова.

В тот же день он отправил в отставку региональное правительство. 12 сентября новым председателем правительства региона был назначен экс-помощник-советник Главы республики Суриков.

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