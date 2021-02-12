Исполнение указов Главы и правительства Ингушетии будет взято на личный контроль мэра Магаса

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Глава администрации города Магас Усман Аушев намерен ввести строгий личный контроль за своевременным соблюдением указов Главы и правительства Ингушетии на территории столицы.

«Указы и распоряжения издаются для того, чтобы каждый пункт в нем был четко и в срок выполнен. Такой подход, что «вот здесь я проявлю рвение, а вот здесь можно и спустя рукава исполнить», в целом негативно сказывается на общей деятельности по решению острых проблем. Работать надо со всей отдачей и своевременно», — сказал столичный градоначальник.

Как отметили в пресс-службе администрации Магаса, нарушения в соблюдении указов Главы региона и правительства будут строго пресекаться руководством мэрии, а виновные привлекаться к ответственности по всей строгости закона.

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