Исполнение указов Главы и правительства Ингушетии будет взято на личный контроль мэра Магаса

«Указы и распоряжения издаются для того, чтобы каждый пункт в нем был четко и в срок выполнен. Такой подход, что «вот здесь я проявлю рвение, а вот здесь можно и спустя рукава исполнить», в целом негативно сказывается на общей деятельности по решению острых проблем. Работать надо со всей отдачей и своевременно», — сказал столичный градоначальник.

Как отметили в пресс-службе администрации Магаса, нарушения в соблюдении указов Главы региона и правительства будут строго пресекаться руководством мэрии, а виновные привлекаться к ответственности по всей строгости закона.