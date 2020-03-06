Исмаил Илиев и Магомед Курбанов успешно прошли процедуру взвешивания
Боксеры-профессионалы Исмаил Илиев и Магомед Курбанов взвесились перед предстоящим поединком. «Боксеры сделали вес», — сообщил «Ингушетии» менеджер ингушского спортсмена Хусейн Бузуртанов.
Напомним, что уже завтра, 7 марта, в Екатеринбурге состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого боксер первого среднего веса Исмаил Илиев сразится с Магомедом Курбановым.
Для дебютировавшего на профессиональном ринге в апреле 2015 года Илиева нынешний бой станет 15-м в его профессиональной карьере.
На счету его оппонента Курбанова беспроигрышная серия из 17 поединков, победу в 11 из которых он одержал нокаутом.