Бокс

Исмаил Илиев и Магомед Курбанов успешно прошли процедуру взвешивания

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Боксеры-профессионалы Исмаил Илиев и Магомед Курбанов взвесились перед предстоящим поединком. «Боксеры сделали вес», — сообщил «Ингушетии» менеджер ингушского спортсмена Хусейн Бузуртанов.

Напомним, что уже завтра, 7 марта, в Екатеринбурге состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого боксер первого среднего веса Исмаил Илиев сразится с Магомедом Курбановым.

Для дебютировавшего на профессиональном ринге в апреле 2015 года Илиева нынешний бой станет 15-м в его профессиональной карьере.

На счету его оппонента Курбанова беспроигрышная серия из 17 поединков, победу в 11 из которых он одержал нокаутом.

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