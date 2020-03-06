Исмаил Илиев и Магомед Курбанов успешно прошли процедуру взвешивания

Напомним, что уже завтра, 7 марта, в Екатеринбурге состоится вечер профессионального бокса, в рамках которого боксер первого среднего веса Исмаил Илиев сразится с Магомедом Курбановым.

Для дебютировавшего на профессиональном ринге в апреле 2015 года Илиева нынешний бой станет 15-м в его профессиональной карьере.

На счету его оппонента Курбанова беспроигрышная серия из 17 поединков, победу в 11 из которых он одержал нокаутом.