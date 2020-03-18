Исмаил Илиев хотел бы взять реванш у Магомеда Курбанова

«После нокдауна я поддался эмоциям и не выполнил того, что было запланировано», — посетовал спортсмен.

«Если у нас с Курбановым состоится реванш, я знаю, что смогу намного лучше отбоксировать», — заявил он.

Как рассказал журналистам менеджер боксера Хусейн Бузуртанов, он недоволен работой рефери во время боя его подопечного с Магомедом Курбановым и подал протест в федерацию бокса России.

«Я уверен, что ошибки в действиях рефери сказались на результате боя. Если руководство федерации примет наши доводы во внимание, то между боксерами может состояться реванш», — заявил Бузуртанов.

Напомним, для Исмаила Илиева его 15-й бой в профи, состоявшийся 7 марта 2020 года, обернулся неудачей — судьи отдали предпочтение его сопернику Магомеду Курбанову.

Как уже сообщала наша газета, пресс-конференция боксеров-профессионалов Али Измайлова, Альберта Хамхоева и Исмаила Илиева, и их менеджера Хусейна Бузуртанова прошла в понедельник в пресс-центре республиканской общественно-политической газеты «Ингушетия». Гости редакции рассказали о подготовке к недавним поединкам, поделились планами на ближайшую перспективу, а также ответили на вопросы региональных журналистов.