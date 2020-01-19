Ислам Опиев завоевал «серебро» на чемпионате России в Новосибирске

Медали в десяти весовых категориях на турнире оспаривают сильнейшие борцы-классики из большинства регионов страны. Ингушетию на чемпионате представили четыре спортсмена из спортклуба «Ади Ахмад».

Практически все схватки Ислам Опиев выиграл легко и уверенно, в полуфинале он одолел мастера спорта международного класса, чемпиона мира 2016 года Рамазана Абачараева. Однако в финале ингушский борец уступил по очкам чемпиону мира 2018 года Александру Чехиркину, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.

Комментируя выступление наших борцов на чемпионате России, президент федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев отметил, что ингушские спортсмены были очень хорошо подготовлены, но не все правильно выполнили тактику ведения борьбы.

«Могу сказать, что все наши ребята, которые боролись на этом чемпионате, проявили силу воли и показали свое мастерство, однако не все смогли стать призерами соревнований. Ислам Опиев завоевал серебряную медаль, он боролся с достойными соперниками, уверенно дошел до финала, где допустил очень досадную ошибку и стал вторым в своем весе», — сказал он.

Отметим, что Мухаммад Евлоев сегодня поборется за бронзу. Бекхан Оздоев завершил свое выступление на стадии 1/4 финала. Амирхан Цечоев уступил в первой схватке Григорию Маленко из Подмосковья.

Муса Евлоев пропустил в этом году чемпионат России, так как главный тренер сборной страны Гоги Когуашвили освободил титулованных «классиков» от участия в предолимпийском турнире.

«Здесь на месте проведения соревнований с нами находился первый вице-президент федерации спортивной борьбы Ингушетии Тамерлан Ведзижев, также Амир Ярыжев и старший тренер сборной России по классической борьбе Бекхан Манкиев. Все время с нами на связи был и руководитель министерства спорта Ингушетии Али Дошхоклоев, который переживал и вместе с нами болел за наших спортсменов», — добавил Белхороев.

По его словам, «без поражений не бывает побед, нам будет над чем усиленно трудиться. В этом году конкуренция на чемпионате России очень сильная, достойные соперники и напряженная атмосфера, ведь на кону еще один шаг, приближающий спортсменов к Олимпийским играм».

«Хотелось бы отметить, что турнир проводится на отличном уровне, понравился город, условия и формат проведения соревнований», — сказал президент федерации спортивной борьбы республики.