Грепплинг

Ислам Хазбиев завоевал «золото» и «серебро» на турнире в Москве

0

Юный грэпплер из Ингушетии Ислам Хазбиев добавил очередные награды в личную копилку, сообщили нашей газете в группе поддержки спортсмена. Ислам успешно выступил на турнире «Кровью и потом 31: вызов», который накануне завершился в Москве.

«Борец выступал в двух разделах грэпплинга — «Gi» и «No-Gi», в категории до 38 кг», — сказал собеседник нашего издания. «В разделе «Gi» Ислам стал победителем состязаний, а в «No-Gi» завоевал серебряную медаль», — уточнил он.

Отметим, что турнир «Кровью и потом 31: вызов» проходил в столичном Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина 19 января. К участию в состязаниях допускались спортсмены всех возрастных групп и весовых категорий. Победители и призеры соревнований в личном зачете были награждены медалями и грамотами. Сильнейшие команды по итогам спортивного сезона получат солидные денежные призы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта
Шесть домов культуры откроются в Ингушетии в ближайшее время
Ингушский боец смешанных единоборств Мухаммад Плиев проведёт свой очередной поединок в Москве
В Ингушетии заработала «горячая линия» по некурительной никотинсодержащей продукции
Минсельхоз Ингушетии поддержал фермеров Пригородного района
В Минтруде Ингушетии намерены бороться с очередями в отделах социальной защиты населения во время приема документов
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в проекте «Памяти Героев»
В карабулакской гимназии была проведена акция по профилактике детской дорожной безопасности
Дзюдоисты Ингушетии поборются за путевки на первенство СКФО
Саид Алмазов стал победителем первенства Москвы по боксу среди юниоров
3 медали завоевали ингушские дзюдоисты на соревнованиях в Железноводске

Главное

Яндекс.Метрика

 