Ислам Хазбиев завоевал «золото» и «серебро» на турнире в Москве

«Борец выступал в двух разделах грэпплинга — «Gi» и «No-Gi», в категории до 38 кг», — сказал собеседник нашего издания. «В разделе «Gi» Ислам стал победителем состязаний, а в «No-Gi» завоевал серебряную медаль», — уточнил он.

Отметим, что турнир «Кровью и потом 31: вызов» проходил в столичном Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина 19 января. К участию в состязаниях допускались спортсмены всех возрастных групп и весовых категорий. Победители и призеры соревнований в личном зачете были награждены медалями и грамотами. Сильнейшие команды по итогам спортивного сезона получат солидные денежные призы.