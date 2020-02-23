Грэпплинг

Ислам Хазбиев завоевал «золото» и «серебро» на турнире по грэпплингу в Санкт-Петербурге

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Юный борец из республики Ислам Хазбиев стал победителем и призером всемирного чемпионата и первенства «Fightpro world cup» среди команд и клубов по грэпплингу и грэпплингу «Gi» в Санкт-Петербурге.

Об этом корреспонденту газеты «Ингушетия» сообщили в группе поддержки спортсмена.

«Ислам стал лучшим в категории до 38 кг в разделе «Gi», а также занял второе место в разделе «No-Gi»», — сказал собеседник нашего издания.

Всемирный чемпионат и первенство «Fightpro world cup» среди команд и клубов по грэпплингу и грэпплингу «Gi» проходил сегодня в КСЕ «Волна» в Санкт-Петербурге. К соревнованиям допускались спортсмены всех возрастов, как в составе сборных команд, так и в личном первенстве.

Победители и призеры состязаний были награждены эксклюзивными медалями, а сильнейшая команда — чемпионским поясом.

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