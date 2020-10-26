Ислам Хазбиев завоевал два чемпионских пояса на турнире по грэппингу в Москве

По информации собеседника нашего издания, Ислам Хазбиев был признан лучшим в своей категории сразу в двух разделах — Gi и NoGi.

Как ранее сообщала «Ингушетия», открытый турнир по спортивной борьбе грэппинг в Москве собрал рекордное число участников. Соревнования проводились в формате супер-схватки (борцовские поединки с равным соперником).

Победители во всех категориях награждались медалями, дипломами, а также фирменными чемпионскими поясами.