Грэпплинг

Ислам Хазбиев завоевал два чемпионских пояса на турнире по грэппингу в Москве

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Юный грэпплер из Ингушетии Ислам Хазбиев стал победителем турнира по «MOSCOW BATTLE VI», проходившего в столице с 23 по 25 октября, сообщили нашей газете в группе поддержки юного чемпиона.

По информации собеседника нашего издания, Ислам Хазбиев был признан лучшим в своей категории сразу в двух разделах — Gi и NoGi.

Как ранее сообщала «Ингушетия», открытый турнир по спортивной борьбе грэппинг в Москве собрал рекордное число участников. Соревнования проводились в формате супер-схватки (борцовские поединки с равным соперником).

Победители во всех категориях награждались медалями, дипломами, а также фирменными чемпионскими поясами.

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