Ислам Хазбиев завоевал 4 награды на турнире по грэпплингу в Москве

Как сообщили корреспонденту нашей газеты в группе поддержки юного спортсмена, атлет выступал в двух весовых категориях — до 34 кг и 38 кг, сумев завоевать одно «золото» и три «серебра».

«Ислам стал победителем турнира в категории до 38 кг в разделе грэпплинг «Gi», а в разделе «No-Gi» завоевал серебряную награду», — сказал собеседник «Ингушетии».

Он также добавил, что в категории до 34 кг грэпплер стал серебряным призером в обоих разделах.

Турнир по грэпплингу и грэпплингу Gi «Кровью и потом 32: противостояние» проводился среди спортсменов всех возрастов и уровней подготовки.

Напомним, что в субботу, 1 февраля, Ислам Хазбиев успешно выступил на другом столичном турнире, по бразильскому джиу-джитсу, «Way open 2020 Moskow jiu-jitsu championship», где боролся в весе до 35 кг. В разделе «Gi» (борьба в кимоно) ему удалось одержать уверенную победу, а также завоевать серебряную награду в разделе «No-Gi».