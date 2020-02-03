Грэпплинг

Ислам Хазбиев завоевал 4 награды на турнире по грэпплингу в Москве

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Ислам Хазбиев вновь отличился на соревнованиях в Москве. На этот раз борец из Ингушетии завоевал 4 награды различного достоинства на турнире по грэпплингу и грэпплингу Gi «Кровью и потом 32: противостояние», который накануне прошел в столичном Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Как сообщили корреспонденту нашей газеты в группе поддержки юного спортсмена, атлет выступал в двух весовых категориях — до 34 кг и 38 кг, сумев завоевать одно «золото» и три «серебра».

«Ислам стал победителем турнира в категории до 38 кг в разделе грэпплинг «Gi», а в разделе «No-Gi» завоевал серебряную награду», — сказал собеседник «Ингушетии».

Он также добавил, что в категории до 34 кг грэпплер стал серебряным призером в обоих разделах.

Турнир по грэпплингу и грэпплингу Gi «Кровью и потом 32: противостояние» проводился среди спортсменов всех возрастов и уровней подготовки.

Напомним, что в субботу, 1 февраля, Ислам Хазбиев успешно выступил на другом столичном турнире, по бразильскому джиу-джитсу, «Way open 2020 Moskow jiu-jitsu championship», где боролся в весе до 35 кг. В разделе «Gi» (борьба в кимоно) ему удалось одержать уверенную победу, а также завоевать серебряную награду в разделе «No-Gi».

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