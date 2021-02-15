Ислам Хазбиев стал победителем первенства России по джиу-джитсу

По словам собеседника нашего издания, на этот раз Хазбиев выступал в весовой категории до 42 кг. Чтобы доказать лидерство, ему пришлось провести 5 схваток с хорошо подготовленными соперниками. Всего же в данном весе боролись 19 спортсменов.

Отметим, что первенство России по джиу-джитсу среди юношей до 14 лет проходило в спортивном комплексе «Комета» в Санкт-Петербурге с 12 по 14 февраля.

По данным организаторов турнира, в соревнованиях принимали участие свыше 900 сильнейших спортсменов страны из более чем 35 регионов.

По результатам состязаний будет сформирована сборная команда России на 2021 год.