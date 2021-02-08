Ислам Хазбиев стал победителем и призером соревнований по грэпплингу и джиу-джитсу
Юный борец из Ингушетии Ислам Хазбиев в минувшие выходные завоевал «золото» и 2 «серебра» на турнирах по BJJ и грэпплингу, сообщили нашей газете в группе поддержки спортсмена.
По словам собеседника нашего издания, в субботу, 6 февраля, Хазбиев стал серебряным призером проходившего в Санкт-Петербурге турнира по джиу-джитсу «Gimnsium cup XVII» в категории до 45 кг раздела NoGi.
Накануне здесь же, в Северной столице, борец успешно выступил на AGML чемпионате Евразии по грэпплингу, завоевав сразу 2 награды — «золото» в разделе Gi и «серебро» в разделе NoGi.
В общей сложности за 2 соревновательных дня юный рекордсмен провел 10 схваток.