Грэпплинг

Ислам Хазбиев стал победителем и призером соревнований по грэпплингу и джиу-джитсу

0

Юный борец из Ингушетии Ислам Хазбиев в минувшие выходные завоевал «золото» и 2 «серебра» на турнирах по BJJ и грэпплингу, сообщили нашей газете в группе поддержки спортсмена.

По словам собеседника нашего издания, в субботу, 6 февраля, Хазбиев стал серебряным призером проходившего в Санкт-Петербурге турнира по джиу-джитсу «Gimnsium cup XVII» в категории до 45 кг раздела NoGi.

Накануне здесь же, в Северной столице, борец успешно выступил на AGML чемпионате Евразии по грэпплингу, завоевав сразу 2 награды — «золото» в разделе Gi и «серебро» в разделе NoGi.

В общей сложности за 2 соревновательных дня юный рекордсмен провел 10 схваток.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
ВС Ингушетии подтвердил арест предполагаемого «финансиста» террористов
В Ингушетии устанавливают причину отравления угарным газом четырехлетнего мальчика
В музее боевой и трудовой славы школы № 3 с. п. Нестеровское почтили память Суламбека Осканова
ИнгГУ принимает заявки на участие в научной конференции «Гуманитарные и социально-политические проблемы модернизации Кавказа»
Роспотребнадзор напомнил покупателям, как действовать, если цена на ценнике товара не соответствует цене на кассе
Рост оптовых цен на электроэнергию не отразится на потребительских ценах за энергоресурсы для населения
Ингушских юнармейцев приглашают к участию в флешмобах «Февраль-44» и «Защитники Отечества»
Артисты ингушской филармонии приглашают на вечер романсов «Пока горит свеча»
Преподаватели Северо-Кавказского института искусств провели в Ингушетии мастер-классы по народным инструментам и классическому танцу
«Чистое небо»: «Ростелеком» на Юге перенес в 2020 году с опор в кабельную канализацию более 100 км оптики
Ингушский дзюдоист Акроман Парчиев стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по дзюдо в Екатеринбурге

Главное

Яндекс.Метрика

 