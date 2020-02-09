Спорт

Ислам Хазбиев стал победителем и призером международного турнира по джиу-джитсу

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Ингушский борец Ислам Хазбиев накануне завоевал две награды на международном детском турнире по бразильскому джиу-джитсу «Gymnasium cup XIV» в Санкт-Петербурге. Об этом «Ингушетии» сообщили в группе поддержки юного спортсмена.

Ислам выступал в категории до 36 кг сразу в двух разделах — «Gi» (борьба в кимоно) и «No-Gi». В разделе «No-Gi» он успешно справился со всеми своими соперниками и завоевал высшую награду, а в разделе «Gi» юному рекордсмену досталась бронзовая медаль.

Крупнейший в Европе детский турнир по джиу-джитсу «Gymnasium cup XIV» проходи уже в 14-й раз, но впервые местом проведения соревнований стала Северная столица. Состязания проводились на территории спортивно-концертной площадки «Тинькофф Арена».

Отметим, что ежегодно в турнире принимают участие представители более 100 академий джиу-джитсу из различных стран мира. Участники разыгрывают награды почти в 300 дивизионах.

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