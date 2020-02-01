Ислам Хазбиев отличился на турнире по джиу-джитсу в Москве

Как сообщили корреспонденту нашей газеты в группе поддержки спортсмена, на этот раз Ислам вступал в категории до 35 кг. В разделе"Gi" (борьба в кимоно) ему удалось одержать уверенную победу, а также завоевать серебряную награду в разделе «No-Gi».

Турнир по джиу-джитсу «Way open 2020 Moskow jiu-jitsu championship» проходил сегодня в спортивном комплексе «Фестивальный парк» в Москве. В соревнованиях принимали участие спортсмены всех возрастов и уровней подготовки.

Напомним, что менее 2 недель назад Ислам успешно выступил на проходившем в столице турнире по грэпплингу «Кровью и потом 31: вызов». Тогда юный борец также выступал в двух разделах — «Gi» и «No-Gi», правда, в категории до 38 кг. В разделе «Gi» он стал победителем состязаний, а в «No-Gi» — завоевал серебряную медаль.