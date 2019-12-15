Самбо

Ислам Хашиев стал бронзовым призером чемпионата СКФО по самбо

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Воспитанник карабулакской школы борьбы Ислам Хашиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате СКФО по борьбе самбо в Нальчике.

Как рассказал в интервью «Ингушетии» один из наставников спортсмена, Магомед Султыгов, борец выступал в категории до 74 кг.

Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа стартовал на арене спорткомплекса «Нальчик» в столице Кабардино-Балкарии в минувшую пятницу. На протяжении двух дней за награды в женском и мужском зачетах, а также в боевом разделе самбо, боролись более 200 спортсменов из всех субъектов округа.

Победители и призеры турнира стали обладателями путевок на чемпионат России, который пройдет в начале марта будущего года в Чебоксарах.

Бронзовый призер турнира Хашиев тренируется под руководством Ибрагима Чахкиева и Магомеда Султыгова.

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